الداخلية تعلن توافد اعداد كبيرة من السائحين العرب والأجانب الى بغداد

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء في بيان ورد لـ ، "شهدنا خلال عام 2025 وبداية العام الجاري توافد أعدادٍ كبيرة من السائحين العرب والأجانب إلى البلاد"، مبينا ان "العاصمة كانت صاحبة النسبة الأعلى في أعداد السائحين الذين تجولوا في المناطق التراثية والأثرية".وأضاف ان "السائحين زاروا أيضا ما يضمه من شواهد تاريخية تمتد إلى آلاف السنين، وعبروا عن تقديرهم الكبير والملحوظ للاستتباب الأمني وكرم العراقيين واستقبالهم الحار لهم".