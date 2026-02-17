لا معاملات ورقية في المرور بدءا من هذا التاريخ

وقال مدير المرور العام الفريق الدكتور عدي سمير للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "هذه المرحلة تمثل انتقالاً فعلياً من الإجراءات الورقية التقليدية إلى منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على سيرفرات حديثة ومركز بيانات موحد، يهدف إلى خزن معلومات المواطنين والمركبات بصورة آمنة ومنظمة، بما يضمن وجود ملف رقمي دائم لكل مواطن داخل قاعدة بيانات المديرية، ويغني عن تكرار تقديم المستمسكات الثبوتية في كل معاملة".واضاف أن "مركز البيانات الجديد سيربط جميع أقسام المرور ضمن شبكة موحدة تتيح تحديث المعلومات فورياً، الأمر الذي يسهم في تقليل الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي أو ازدواجية البيانات، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الزخم داخل مقرات المرور"، مشيرا إلى أن "تسجيل المركبات سيتم عبر إدخال بيانات المواطن من خلال الهاتف النقال، لتصل مباشرة إلى النظام المركزي، وبعد تدقيقها يمنح المواطن موعد مراجعة يقتصر على الحضور لغرض التصوير فقط، ليتم تسليم سنوية المركبة أو رخصة السوق واللوحات المرورية خلال دقائق، ضمن إجراءات إلكترونية كاملة".وأكد أن "النظام يتيح كذلك إنجاز عدد من المعاملات من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مثل تسجيل المركبة أو نقل ملكيتها أو تجديد إجازة القيادة، وذلك عبر الهاتف النقال، انسجاماً مع توجه المديرية نحو التحول الرقمي الشامل الذي سيُفعّل بشكل أوسع خلال الأيام المقبلة"، لافتة إلى أن "المرحلة الثالثة تتضمن اعتماد نظام إلكتروني لاحتساب نقاط الغرامات والمخالفات المرورية، وربط المخالفات بالكاميرات الذكية المنتشرة في وعدد من المحافظات، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق تدريجياً ليشمل مناطق أخرى".ويتضمن المشروع أيضاً إطلاق موقع إلكتروني متكامل للمديرية وتفعيل خدمات متعددة عبر تطبيق عين ، بما يوفر منصة رقمية موحدة لتقديم الخدمات المرورية ومتابعة المعاملات إلكترونياً.وأوضح سمير أن "هذا النظام يمثل امتداداً لمسار تطوير مستمر منذ ما بعد عام 2003، إذ بدأت المراحل الأولى بصورة بدائية قبل أن تشهد تحديثات متعاقبة، وصولاً إلى هذه المرحلة المتقدمة التي جرى تطويرها بالتعاون مع شركة ألمانية متخصصة، ما أتاح اعتماد تقنيات حديثة في وأمن المعلومات، وفتح آفاق أوسع لتطوير العمل المروري في العراق خلال المرحلة المقبلة.