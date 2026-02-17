قرار من التربية بشأن مادة الإنكليزي للسادس الاعدادي

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "قرار هيأة الرأي الأخير بشأن مادة اللغة الإنكليزية للصف السادس الإعدادي تضمّن تحديد عدد الوحدات الداخلة ضمن المنهج على أن يكون الحذف للوحدة السابعة كون الوحدة الثامنة للمراجعة".وأضاف "بذلك يكون عدد الوحدات الداخلة 6 ".