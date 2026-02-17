ضوابط نقل طلبة السادس الاعدادي

وقال بالوزارة في بيان ورد لـ ، ان "ضوابط نقل طلبة الصف السادس الإعدادي للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي تقتصر على الطلاب الناجحين في امتحانات نصف السنة أو المكملين بدرس أو درسين، ومن انتقلوا مع أفراد عائلتهم، وكذلك الطلاب الوافدون من المدارس العراقية خارج البلاد".وأضافت ان "منح الموافقة على النقل يعد من اختصاص مدير عام التربية حصراً، مع اعتماد بطاقة السكن لمحل الإقامة الجديد، وتدقيق الطلبات من قبل اللجان الفرعية"، مشيرة الى ان "آخر موعد للنقل هو نهاية الدوام الرسمي ليوم 31 / 3 / 2026 ، مع تنظيم قاعدة بيانات دقيقة لكل طالب منقول لضمان انتظام المشاركة في الامتحانات ومراعاة المسؤولية الكاملة للمديريات العامة".