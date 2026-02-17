قوات الشغب تفرق وقفة احتجاجية لكوادر مشروع (FCC) والمهندسين أمام شركة نفط البصرة

وقال مصدر محلي للسومرية نيوز، إن المحتجين تجمعوا بشكل سلمي للمطالبة برفع كتاب “طلب حاجة” إلى إدارة الشركة، قبل أن تتدخل قوات الشغب لتفريقهم، ما أدى إلى حصول احتكاكات محدودة في محيط المكان.وبحسب المحتجين، فإن تحركهم يأتي للمطالبة بمعالجة أوضاعهم الإدارية والوظيفية وضمان حقوقهم ضمن المشروع.