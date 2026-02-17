الوقف السني يعلن موعد اول ايام شهر رمضان المبارك

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير في رمضان
من
01:00 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصدر غربي: مفاوضات جنيف تبحث قضايا وتنازلات كبيرة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556335-639069402383844610.jpeg
الوقف السني يعلن موعد اول ايام شهر رمضان المبارك
محليات
2026-02-17 | 10:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,617 شوهد
ديوان الوقف السني
يعلن يوم غد الاربعاء اول يوم من شهر رمضان المبارك
وقال الوقف في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "بعد ثبوت رؤية
الهلال
اليوم، فأن يوم غد ال
اربعاء اول يوم من شهر رمضان المبارك".
من جانبها، اشارت
هيئة علماء المسلمين
في
العراق
الى ان "غدا الاربعاء اول ايام شهر رمضان".
بدورها اعلنت
وزارة الأوقاف في إقليم كردستان
، ان يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رمضان.
وفي وقت سابق، اعلن
الديوان الملكي السعودي
، ان غدا الاربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقال
الديوان الملكي
في بيان، ان "
المحكمة العليا
تقرر أن غدا هو أول أيام شهر رمضان المبارك".
وايضاً اعلنت دولتي،
قطر
والامارات ان يوم غد الاربعاء هو اول ايام شهر رمضان المبارك.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الدول التي حسمت موقفها وحددت موعد بداية شهر رمضان المبارك
15:01 | 2026-02-13
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
سوريا والاردن: غداً متمم لشعبان والخميس اول ايام رمضان المبارك
10:54 | 2026-02-17
فلكياً.. تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان
11:51 | 2026-02-02
الوقف
السني
رمضان
وزارة الأوقاف في إقليم كردستان
الديوان الملكي السعودي
هيئة علماء المسلمين
ديوان الوقف السني
الديوان الملكي
المحكمة العليا
إقليم كردستان
السومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
محليات
66.92%
09:01 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
12.27%
05:36 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
05:36 | 2026-02-16
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
سياسة
12.23%
06:51 | 2026-02-17
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
06:51 | 2026-02-17
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
دوليات
8.58%
07:40 | 2026-02-17
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
07:40 | 2026-02-17
المزيد
أحدث الحلقات
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الأكثر مشاهدة
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
اخترنا لك
بالتعاون مع الكويت.. العراق يحبط مخطط شبكة دولية لتجارة المخدرات
10:59 | 2026-02-17
قوات الشغب تفرق وقفة احتجاجية لكوادر مشروع (FCC) والمهندسين أمام شركة نفط البصرة
09:56 | 2026-02-17
ضوابط نقل طلبة السادس الاعدادي
05:41 | 2026-02-17
التعليم تنشر ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا للعام المقبل
05:07 | 2026-02-17
قرار من التربية بشأن مادة الإنكليزي للسادس الاعدادي
04:22 | 2026-02-17
لا معاملات ورقية في المرور بدءا من هذا التاريخ
04:04 | 2026-02-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.