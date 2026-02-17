بالتعاون مع الكويت.. العراق يحبط مخطط شبكة دولية لتجارة المخدرات

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لـ ، ان " لشؤون والمؤثرات العقلية في ، وبالتعاون والتنسيق المشترك مع في الشقيقة، أعلنت عن تنفيذ عملية استخبارية أمنية نوعية، أسفرت عن إحباط مخطط لشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة".واضاف البيان انه "تم خلال هذه العملية ضبط (314,000) ثلاثمائة وأربعة عشر ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاجون، كانت معدّة للتهريب ضمن نشاطات هذه الشبكة العابرة للحدود، وذلك نتيجة تبادل معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق ميداني عالي المستوى بين الجانبين".واكدت وزارة الداخلية بحسب البيان أن "هذه العملية تعكس استمرار الضربات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة المختصة في مواجهة آفة المخدرات، وتجسد مستوى التعاون الأمني الإقليمي الفاعل في ملاحقة تجار السموم وتجفيف منابع تمويلهم".وجددت الوزارة "التزامها الثابت بحماية المجتمع من خطر المخدرات، ومواصلة العمل الاستخباري والميداني لإحباط أي مخططات تستهدف أمن واستقرار المواطنين، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة".