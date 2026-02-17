الصدر: لا ينبغي التلاعب بالأسعار وزيادتها

في بيان، "وإذ نحن مقبلون على شهر الرحمة والرضوان وشهر ضيافة الله فلا ينبغي استغلال هذا الشهر الفضيل لمغانم دنيوية".وأضاف "ومن هنا فلا ينبغي التلاعب بالأسعار وزيادتها ولا سيما ما يخص المأكل والمشرب وضروريات الحياة اليومية كالكهرباء والماء".