افتتاح طريق منفذ مندلي.. والمنافذ تؤكد الاستمرار بالبرنامج الإصلاحي

وشملت أعمال التطوير والتأهيل تفقد بناية المصممة وفق مواصفات حديثة والتي تصل نسبة إنجازها إلى ٩٠٪؜ حيث تهدف هذه الأعمال إلى تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة، بحسب بيان لهيأة المنافذ الحدودية.وأكد الوائلي أن افتتاح الطريق وتقدم العمل في البناية يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لتطوير جميع المنافذ الحدودية، عبر التنسيق المشترك مع الحكومات المحلية والجهات الساندة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتسهيل حركة البضائع والمسافرين، بما ينعكس إيجاباً على التبادل التجاري ودعم .وأضاف أن هيأة المنافذ الحدودية ماضية في تنفيذ برامجها الإصلاحي والذي يؤكد على توفير بيئة عمل منظمة وآمنة، وترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات وتعظيم الإيرادات غير النفطية.من جانبه، ثمن جهود هيأة المنافذ الحدودية، مؤكداً ان إكمال بناية مديرية منفذ مندلي والطريق الرابط يمثل خطوة مهمة تنعكس ايجابا على الواقع الاقتصادي والخدمي للمحافظة والإيرادات المتحققة، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط الحركة التجارية مع دول الجوار.