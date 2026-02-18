الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556384-639070120466517448.jpg
إعادة افتتاح رصيف سايلو أم قصر بعد توقف دام 10 سنوات
محليات
2026-02-18 | 06:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
141 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة التجارة
، اليوم الأربعاء، إعادة افتتاح رصيف سايلو
أم قصر
بعد توقف استمر لعشر سنوات.
وقال مدير عام
الشركة العامة
لتجارة الحبوب،
حيدر الكرعاوي
، في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن "رصيف السايلو في
أم قصر
، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى ثمانينيات
القرن
الماضي، يعد المرفأ الحكومي الوحيد المخصص لتجارة الحبوب في
العراق
، كما يكتسب أهمية استراتيجية كونه
المدخل
الرئيس للحنطة إلى البلاد، وسيكون له دور محوري في حال توجه العراق نحو التصدير مستقبلاً".
وأوضح الكرعاوي أن "السايلو والرصيف توقفا عن العمل منذ عام 2016 نتيجة الإهمال، رغم أن أعمال الصيانة المطلوبة آنذاك كانت بسيطة، إلا أن تركها دون معالجة أدى إلى تفاقم الأضرار
مع مرور الوقت
".
وأشار إلى أنه "في عام 2023، وعقب تسلم إدارة الشركة، جرى التنسيق مع الكوادر الهندسية في سايلو أم قصر لوضع خطة إعادة التشغيل، حيث تم تفعيل السايلو خلال شهر ونصف فقط، ليعود إلى الخدمة منذ ذلك الحين بعد افتتاحه من قبل رئيس
مجلس الوزراء
".
وأضاف أن "المعضلة الأساسية كانت تكمن في الواجهة البحرية للرصيف التي تضررت بشكل كبير، وبينما قدرت دراسات سابقة كلفة تأهيل الرصيف والسايلو بـ 48 مليار دينار، نجحت الكوادر الحالية في إنجاز الأعمال بكلفة لم تتجاوز ملياراً و900 مليون دينار".
وأردف الكرعاوي أن "باخرة حنطة رومانية تابعة للقطاع الخاص بدأت بتفريغ حمولتها دون توقف، محققة أجور تفريغ تتجاوز 630 مليون دينار، تذهب عوائدها إلى
خزينة الدولة
ووزارة المالية والشركة"، منوهاً بأن هذه هي أول باخرة يستقبلها الرصيف منذ عقد من الزمن.
ولفت إلى أن "الشافطات تعمل حالياً بكفاءة عالية، إذ يمكنها تفريغ نحو 10 آلاف طن خلال يومين، ما يتيح استقبال ثلاث بواخر شهرياً على الأقل، وتحقيق إيرادات تفوق كلفة التأهيل الكلية".
وأكد
المدير العام
أن "الرصيف والسايلو يمثلان ملكية عامة للدولة، وتُخصص نسبة 35% من الإيرادات المتحققة لرواتب الموظفين، فيما تذهب النسبة المتبقية البالغة 65% إلى خزينة الدولة كإيرادات عامة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
بعد توقف دام 10 سنوات
السومرية نيوز
وزارة التجارة
وزارة المالية
مع مرور الوقت
الشركة العامة
حيدر الكرعاوي
مجلس الوزراء
المدير العام
