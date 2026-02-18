إعادة افتتاح رصيف سايلو أم قصر بعد توقف دام 10 سنوات

وقال مدير عام لتجارة الحبوب، ، في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن "رصيف السايلو في ، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى ثمانينيات الماضي، يعد المرفأ الحكومي الوحيد المخصص لتجارة الحبوب في ، كما يكتسب أهمية استراتيجية كونه الرئيس للحنطة إلى البلاد، وسيكون له دور محوري في حال توجه العراق نحو التصدير مستقبلاً".وأوضح الكرعاوي أن "السايلو والرصيف توقفا عن العمل منذ عام 2016 نتيجة الإهمال، رغم أن أعمال الصيانة المطلوبة آنذاك كانت بسيطة، إلا أن تركها دون معالجة أدى إلى تفاقم الأضرار ".وأشار إلى أنه "في عام 2023، وعقب تسلم إدارة الشركة، جرى التنسيق مع الكوادر الهندسية في سايلو أم قصر لوضع خطة إعادة التشغيل، حيث تم تفعيل السايلو خلال شهر ونصف فقط، ليعود إلى الخدمة منذ ذلك الحين بعد افتتاحه من قبل رئيس ".وأضاف أن "المعضلة الأساسية كانت تكمن في الواجهة البحرية للرصيف التي تضررت بشكل كبير، وبينما قدرت دراسات سابقة كلفة تأهيل الرصيف والسايلو بـ 48 مليار دينار، نجحت الكوادر الحالية في إنجاز الأعمال بكلفة لم تتجاوز ملياراً و900 مليون دينار".وأردف الكرعاوي أن "باخرة حنطة رومانية تابعة للقطاع الخاص بدأت بتفريغ حمولتها دون توقف، محققة أجور تفريغ تتجاوز 630 مليون دينار، تذهب عوائدها إلى ووزارة المالية والشركة"، منوهاً بأن هذه هي أول باخرة يستقبلها الرصيف منذ عقد من الزمن.ولفت إلى أن "الشافطات تعمل حالياً بكفاءة عالية، إذ يمكنها تفريغ نحو 10 آلاف طن خلال يومين، ما يتيح استقبال ثلاث بواخر شهرياً على الأقل، وتحقيق إيرادات تفوق كلفة التأهيل الكلية".