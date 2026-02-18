Alsumaria Tv
زين العراق تطلق حملتها الرمضانية "هلالك لأيامنا نور.. يا زين الشهور" برسالة تحمل التقارب والعطاء

محليات

2026-02-18 | 07:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
زين العراق تطلق حملتها الرمضانية &quot;هلالك لأيامنا نور.. يا زين الشهور&quot; برسالة تحمل التقارب والعطاء
259 شوهد

أطلقت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملتها الرمضانية لهذا العام تحت شعار "هلالك لأيامنا نور.. يا زين الشهور" التي تهدف من خلالها إلى تجسيد قيم الشهر الكريم وما يحمله من معاني التواصل، المشاركة، والعطاء.

وقد صمّمت زين العراق حملتها الرمضانية لهذا العام لتعزيز قربها من الناس، وتقديم تجربة مميزة تعود بالفائدة على المشتركين في جميع أنحاء البلاد، من خلال مجموعة من العروض والمبادرات الرقمية والأنشطة التفاعلية، إلى جانب الحملات الإنسانية التي تضيف قيمة حقيقية لكل لحظة تواصل.

وفي إطار العرض الرمضاني، تقدم زين العراق لمشتركيها رصيد مجاني هدية بنفس مبلغ الباقة الشهرية عند الاشتراك بعرض رمضان كرصيد إضافي يمكن استخدامه لخدمات المكالمات والرسائل والإنترنت. لتفعيل عرض رمضان من زين، اتصل على ‎*345#‎ أو عبر تطبيق زين العراق، يشمل العرض باقات كفوو، سوبركارد، إنترنت فري سوشيال وإنترنت مفتوح.

وذكرت شركة زين العراق ان "شهر رمضان يمثّل المساحة الأقرب إلى قلوب الناس، ومن هذا المنطلق تحرص زين العراق على أن تكون حاضرة بما يتجاوز تقديم الخدمات، من خلال تجربة متكاملة تعكس القرب من جميع أفراد المجتمع. فمن العروض التي تعزّز تواصلهم اليومي، إلى مبادرات إنسانية، نسعى لأن تحمل كل مبادرة أو خدمة معنى حقيقياً يخدم المجتمع ويقرّبنا أكثر من مشتركيـنا."

تؤكد زين العراق، إيماناً منها بمسؤوليتها المجتمعية كركيزة أساسية لرؤيتها، أن دورها يتجاوز تقديم الخدمات ليشمل دعم المجتمع. وفي هذا الإطار، أطلقت خلال شهر رمضان حملتها الخيرية السنوية لتوزيع السلال الغذائية، على العوائل المتعففة بالتعاون مع فريق حفظ الأمانة في مختلف محافظات العراق، مساندةً للأسر وتلبيةً لاحتياجاتها خلال الشهر الفضيل. فضلاً عن إقامة فعالية خاصة بالأطفال الايتام تهدف الى تحقيق امانيهم واحتفالاً بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك بالتعاون مع جمعية التعاون الخيرية.

وعلى صعيد ريادة الأعمال، تواصل زين العراق دعمها للمنظومة الريادية من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع عدد من المبادرات، من بينها مبادرة (تحلاية رمضانية) بالتعاون مع "صنّاع بغداد"، والتي تجمع روّاد الأعمال وصنّاع القرار وممثلي القطاعين العام والخاص. وتركّز المبادرة، على محاور حيوية تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في الأعمال، وتمكين المرأة اقتصادياً، ودعم الصناعات الإبداعية، وغيرها من المواضيع بما يسهم في تحفيز الابتكار وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

هذا وتواكب زين العراق الفعاليات والأنشطة الميدانية في مختلف المناطق والمحافظات العراقية، حيث تتواجد ميدانياً بشكل يومي في مجمع نخيل بغداد وفي مهرجان الطعام في مدينة الموصل للتواصل المباشر مع مشتركيها ضمن أجواء رمضانية تجمع الترفيه والتفاعل إلى جانب تقديم المسابقات والخدمات في مكان واحد، فضلا عن توفير وتصميم وتأهيل أماكن مجانية (اكشاك) وتجهيزها بالمستلزمات الأساسية للشركات الناشئة المحلية وإتاحة الفرصة لهم للترويج وبيع منتجاتهم للزائرين.

وفي جانب متصل، تقدّم زين العراق عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مسابقات تفاعلية ومفاجآت متعددة، إلى جانب فرص للفوز بجوائز مميزة، احتفاءً بشهر رمضان وقيم التواصل التي يجسّدها.

للمزيد من التفاصيل عن عرض رمضان أنقر هنا

>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
