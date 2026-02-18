اغلاق 50 معهداً وروضة أهلية في نينوى بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بالتعاون مع جهاز العراقي، تم اغلاق (50) معهداً وروضة أهلية غير مجازة في ، ضمن حملة رقابية حازمة استندت إلى توجيهات معالي وزير التربية، وبمتابعة ".واضافت ان "الحملة جاءت بعد رصد مخالفات تمثلت بمزاولة النشاط التربوي من دون استحصال الموافقات الرسمية، حيث تم اغلاق المؤسسات المخالفة أصولياً، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحق أصحابها، مع إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة".وأكد المكتب "استمرار حملاتها الميدانية بالتنسيق مع الوطني لضبط عمل المؤسسات الأهلية، ومنع أي تجاوز على التعليمات النافذة، بما يضمن حماية الطلبة والحفاظ على رصانة العملية التعليمية".