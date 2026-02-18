توضيح من جامعة البيان بشأن مقطع فيديو إعلاني متداول عبر بعض منصات التواصل

وذكرت الجامعة في بيان، ورد لـ ، أن "الفيديو الإعلاني المتداول لا علاقة للجامعة بمحتواه أو رسائله أو الجهة المنتجة له، ولا يُعد إعلاناً رسمياً صادراً عنها بأي شكل من الأشكال".وأوضحت أن "إحدى الشركات الإعلانية كانت قد تقدمت بطلب لتصوير لقطات عامة تقتصر على الإنجازات العلمية داخل الجامعي، وقد تم تسهيل ذلك ضمن الأطر المتعارف عليها، من دون الاطلاع أو المشاركة أو الموافقة على بقية تفاصيل الإعلان أو مضمونه النهائي".وأكدت أنها "غير معنية بباقي محتوى الفيديو المتداول، ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو إعلامية أو معنوية عما ورد فيه"، مشددة على أنها "لا تقبل نهائياً الإساءة إلى أي رمز من رموز ".وجددت الجامعة تأكيدها على "حرصها الدائم على سمعتها الأكاديمية ورسالتها التعليمية".