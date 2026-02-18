خلال 2026.. انجاز 3 مجسرات حيوية في بغداد

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "ملاكات الأمانة أنجزت مشروع مجسر شارع الداخل بقطاع 55 في ، فيما تستمر الأعمال في ثلاثة مشاريع أخرى قيد التنفيذ حالياً ليتم إنجازها خلال العام الجاري"، مبيناً أن "جميع هذه المشاريع مدرجة ضمن خطة عام 2026 وقد بوشر بها مؤخراً بوتيرة متصاعدة، ومن أبرزها مجسر ساحة عنتر الذي يعد من أهم المجسرات في ".وأضاف الجنديل، أن "العمل مستمر أيضاً في مجسر طريق (بغداد – حلة) قرب تقاطع ، والذي يخدم مناطق (2 على 10 و3 على 10) التي تشهد زخماً مرورياً كبيراً"، مؤكداً أن "نسب الإنجاز في هذا المشروع متقدمة جداً".ولفت في الوقت نفسه إلى أن "الأموال متوفرة ومرصودة بالكامل لجميع هذه المشاريع، ولا توجد أي معوقات مالية أو فنية والعمل مستمر دون توقف".وأشار الجنديل إلى أن "الفترة القادمة ستشهد التعاقد على تنفيذ مجسر في تقاطع درويش وآخر في "، موضحاً أن "مجسر تقاطع درويش سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي، في حين أن مجسر حي الحسين قد ينفذ هذا العام أو يدرج ضمن خطط العام المقبل".