خلال 2026.. انجاز 3 مجسرات حيوية في بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الله بالخير
من
10:10 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يضع قدماً بثمن نهائي أبطال أوروبا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556398-639070196837535943.jpeg
خلال 2026.. انجاز 3 مجسرات حيوية في بغداد
محليات
2026-02-18 | 08:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
106 شوهد
أكدت أمانة
بغداد
، اليوم الأربعاء، أن العام الحالي سيشهد إنجاز ثلاثة مجسرات حيوية في العاصمة.
وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
: إن "ملاكات الأمانة أنجزت مشروع مجسر شارع الداخل بقطاع 55 في
مدينة الصدر
، فيما تستمر الأعمال في ثلاثة مشاريع أخرى قيد التنفيذ حالياً ليتم إنجازها خلال العام الجاري"، مبيناً أن "جميع هذه المشاريع مدرجة ضمن خطة عام 2026 وقد بوشر بها مؤخراً بوتيرة متصاعدة، ومن أبرزها مجسر ساحة عنتر الذي يعد من أهم المجسرات في
بغداد
".
وأضاف الجنديل، أن "العمل مستمر أيضاً في مجسر طريق (بغداد – حلة) قرب تقاطع
أبو دشير
، والذي يخدم مناطق (2 على 10 و3 على 10) التي تشهد زخماً مرورياً كبيراً"، مؤكداً أن "نسب الإنجاز في هذا المشروع متقدمة جداً".
ولفت في الوقت نفسه إلى أن "الأموال متوفرة ومرصودة بالكامل لجميع هذه المشاريع، ولا توجد أي معوقات مالية أو فنية والعمل مستمر دون توقف".
وأشار الجنديل إلى أن "الفترة القادمة ستشهد التعاقد على تنفيذ مجسر في تقاطع درويش وآخر في
حي الحسين
"، موضحاً أن "مجسر تقاطع درويش سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي، في حين أن مجسر حي الحسين قد ينفذ هذا العام أو يدرج ضمن خطط العام المقبل".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
رئيس الوزراء: انجزنا أكثر من 42 جسراً خلال 3 سنوات
08:53 | 2025-11-26
خلال يوم واحد.. بغداد تسجل 3 حالات انتحار
04:54 | 2025-12-27
ليوم عمل أكثر حيوية وتوازن.. اتبع هذه الخطوات
08:26 | 2026-01-08
صندوق النقد الدولي يتوقع متوسط سعر النفط خلال 2026
11:30 | 2026-01-19
مجسرات
العراق
السومرية نيوز
مدينة الصدر
سومرية نيوز
حي الحسين
السومرية
جسر شارع
أبو دشير
حسين قد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عبارات ورسائل تهنئة بشهر رمضان المبارك.. اليكم مجموعة منها
علم وعالم
38.23%
05:24 | 2026-02-18
عبارات ورسائل تهنئة بشهر رمضان المبارك.. اليكم مجموعة منها
05:24 | 2026-02-18
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
سياسة
24.99%
06:51 | 2026-02-17
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
06:51 | 2026-02-17
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
دوليات
19.7%
07:40 | 2026-02-17
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
07:40 | 2026-02-17
الوقف السني يعلن موعد اول ايام شهر رمضان المبارك
محليات
17.08%
10:39 | 2026-02-17
الوقف السني يعلن موعد اول ايام شهر رمضان المبارك
10:39 | 2026-02-17
المزيد
أحدث الحلقات
حديث رمضان
البطالة المقنعة - حديث رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-18
حديث رمضان
البطالة المقنعة - حديث رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
رمضان والناس
رمضان والناس - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
رمضان والناس
رمضان والناس - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الأكثر مشاهدة
حديث رمضان
البطالة المقنعة - حديث رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-18
حديث رمضان
البطالة المقنعة - حديث رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
رمضان والناس
رمضان والناس - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
رمضان والناس
رمضان والناس - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
اخترنا لك
العراق يكشف عن مصير 157 حدثا بداعش نقلوا من سوريا
09:47 | 2026-02-18
توضيح من جامعة البيان بشأن مقطع فيديو إعلاني متداول عبر بعض منصات التواصل
08:25 | 2026-02-18
عطلة في قضائين بنينوى غدا
08:08 | 2026-02-18
عطلة في قضائين بنينوى غدا
08:08 | 2026-02-18
اغلاق 50 معهداً وروضة أهلية في نينوى بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني
07:43 | 2026-02-18
زين العراق تطلق حملتها الرمضانية "هلالك لأيامنا نور.. يا زين الشهور" برسالة تحمل التقارب والعطاء
07:35 | 2026-02-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.