العراق يكشف عن مصير 157 حدثا بداعش نقلوا من سوريا

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. صدور مرسوم بالعفو العام عن مرتكبي جرائم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق يكشف عن مصير 157 حدثا بداعش نقلوا من سوريا

محليات

2026-02-18 | 09:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يكشف عن مصير 157 حدثا بداعش نقلوا من سوريا
337 شوهد

السومرية نيوز- امني
كشف رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الأربعاء، عن مصير 157 حدثا بداعش نقلوا من سوريا.

وقال معن في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "محاكمة معتقلي عصابات داعش الإرهابية ستتم خلال الأشهر المقبلة بعد اكتمال التحقيقات الابتدائية، وإلى الآن اكتمل التحقيق الابتدائي لـ500 من هؤلاء في محكمة تحقيق الكرخ الأولى بوجود محققين وبإشراف القضاة" ،مبيناً أن "هناك عدداً كبيراً من بعض المجرمين ستفصل ملفاتهم خلال الأشهر القادمة وبعد ذلك يحالون تدريجيا حسب نسبة الخطورة الإجرامية المرتكبة".
وأضاف أنه "تم فصل 157 حدثاً منهم، بينهم اثنان عراقيان ،وتم تحويل أوراقهم إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ ووضعهم في دور التأهيل وهذه معايير تتبع في القانون والقضاء العراقي".
وأوضح أنه "بعد إكمال التحقيق الابتدائي وحسب القوانين العراقية والسياقات المعتمدة ستكون هناك عملية محاكمة وفق قانون العقوبات العراقي" ،لافتا إلى أن "الحكم والتنفيذ سيكون داخل العراق".
وتابع أنه "بعد ذلك هناك عملية تنسيق دبلوماسي عن طريق وزارة الخارجية مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء، وهذا الموضوع يتبع القنوات الدولية الدبلوماسية ابتداء من قانون العقوبات العراقي وحسب المادة 6 تخول العراق صلاحية كاملة في عملية التحقيق ثم المحاكمة وتنفيذ الحكم، فيما تبقى عملية التواصل مع هذه الدول مرحلة ثانية".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
Play
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
Play
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
Play
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
سوق الشورجه - جولة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
Play
سوق الشورجه - جولة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
البطالة المقنعة - حديث رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-18
Play
البطالة المقنعة - حديث رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
Play
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
Play
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
Live Talk
Play
Live Talk
‏التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Play
‏التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
رمضان والناس - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
Play
رمضان والناس - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
Play
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
Play
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
Play
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
Play
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
سوق الشورجه - جولة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
Play
سوق الشورجه - جولة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
البطالة المقنعة - حديث رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-18
Play
البطالة المقنعة - حديث رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
Play
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
Play
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
Live Talk
Play
Live Talk
‏التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Play
‏التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
رمضان والناس - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
Play
رمضان والناس - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
Play
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16

اخترنا لك
من جنسيات مختلفة.. القبض على 70 مخالفاً لشروط الاقامة شرقي بغداد
13:00 | 2026-02-18
حريق وانفجار سيارة في السليمانية
12:56 | 2026-02-18
رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمحطة "كهرباء المثنى"شرق بغداد
12:55 | 2026-02-18
اعيدوا المدافئ.. انخفاض محسوس بدرجات الحرارة بدءا من الغد
12:23 | 2026-02-18
من دون وصفة طبيب.. اعتقال شخصين اعتدوا على صيدلية للحصول على مهدئات
11:55 | 2026-02-18
السيد الصدر يصدر بيانا بمناسبة ثبوت رؤية هلال رمضان
11:51 | 2026-02-18

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.