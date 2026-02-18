العراق يكشف عن مصير 157 حدثا بداعش نقلوا من سوريا

وقال معن في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "محاكمة معتقلي عصابات الإرهابية ستتم خلال الأشهر المقبلة بعد اكتمال التحقيقات الابتدائية، وإلى الآن اكتمل التحقيق الابتدائي لـ500 من هؤلاء في الأولى بوجود محققين وبإشراف القضاة" ،مبيناً أن "هناك عدداً كبيراً من بعض المجرمين ستفصل ملفاتهم خلال الأشهر القادمة وبعد ذلك يحالون تدريجيا حسب نسبة الخطورة الإجرامية المرتكبة".وأضاف أنه "تم فصل 157 حدثاً منهم، بينهم اثنان عراقيان ،وتم تحويل أوراقهم إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ ووضعهم في دور التأهيل وهذه معايير تتبع في القانون والقضاء العراقي".وأوضح أنه "بعد إكمال التحقيق الابتدائي وحسب القوانين العراقية والسياقات المعتمدة ستكون هناك عملية محاكمة وفق قانون العقوبات العراقي" ،لافتا إلى أن "الحكم والتنفيذ سيكون داخل ".وتابع أنه "بعد ذلك هناك عملية تنسيق دبلوماسي عن طريق مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء، وهذا الموضوع يتبع القنوات الدولية الدبلوماسية ابتداء من قانون العقوبات العراقي وحسب المادة 6 تخول العراق صلاحية كاملة في عملية التحقيق ثم المحاكمة وتنفيذ الحكم، فيما تبقى عملية التواصل مع هذه الدول مرحلة ثانية".