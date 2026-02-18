مكتب السيد السيستاني: غداً اول ايام رمضان

وذكر بيان لمكتب ، ان "يومَ غدٍ الخميس الموافق (2/19/ 2026م) هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ".وكان ، قد حدد اليوم الاربعاء هو الاول من شهر رمضان.