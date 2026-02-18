هل سيفعل قرار استيراد السيارات بتسقيط الموديلات القديمة؟

وقال مدير المرور العام، الفريق عدي سمير في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، ان "المقترح النيابي باستيراد 100 ألف سيارة سنوياً مقابل تسقيط الموديلات القديمة، يعكس واجهة حضارية ويساهم في تطوير واقع السير، إلا أن واجب الأساسي يتركز في تنظيم حركة المرور وتسجيل المركبات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين".وأضاف أن "عملية وضع آليات استيراد المركبات وتنظيم أعدادها تتطلب عملية تخطيط دقيقة تشترك فيها دوائر الاختصاص، وهو عمل منوط بوزارة التخطيط"، مبيناً أن "أي مشروع من هذا النوع يصدر عادة عبر أمر ديواني بتشكيل لجان مختصة من الجهات المعنية كافة".وفي ما يخص الخدمات المقدمة من المديرية، أشار الفريق سمير إلى أن "المديرية تعمل على وضع آليات معينة تهدف إلى تسهيل وتسريع المعاملات للمواطنين"، مؤكداً أن "الرجوع إلى مواقع التسجيل الحديثة والأنظمة المتبعة حالياً يتيح للمواطن إنجاز معاملته في غضون نصف ساعة فقط، وهو جزء من استراتيجية المديرية لتقليل الروتين وتخفيف العبء عن المراجعين".