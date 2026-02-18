وزيرة المالية: مستمرون بتنفيذ حزمة الإصلاحات المالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، ان "وزير المالية بحثت مع سفير جمهورية لدى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطوير آفاق التعاون في المجالات المالية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة".استعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة "طبيعة القائمة وأهمية تفعيل التبادل الخبراتي في مجالات أتمتة الأنظمة المصرفية والمالية".وأكدت سامي خلال اللقاء أن " تولي اهتماماً كبيراً لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الرصينة"، مشيرةً إلى أن "الشركات الكورية الجنوبية تمتلك خبرات واسعة تجعلها شريكاً أساسياً في تنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الإعمار والبنى التحتية الكبرى".وأوضحت أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير كفاءة للدولة وفق المعايير الدولية الحديثة".من جانبه أعرب السفير الكوري عن "تقديره لجهود في تذليل التحديات أمام الاستثمارات الأجنبية"، مؤكداً "حرص سيئول على ترسيخ علاقاتها مع ودعم التوجهات الحكومية الرامية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع حضور الشركات الكورية في مختلف القطاعات الحيوية".