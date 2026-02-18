من دون وصفة طبيب.. اعتقال شخصين اعتدوا على صيدلية للحصول على مهدئات

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكّنت مفارز قاطع نجدة الدورة، بالتعاون مع التابع إلى قيادة شرطة ، من القبض على شخصين اعتديا على صيدلية ضمن منطقة أبو طيارة، بعد رفض الصيدلي تزويدهما بأدوية ذات تأثير عقلي".وتابعت انه "جاءت العملية أثناء تجوال ضابط الدوريات ضمن قاطع المسؤولية، حيث ورد بلاغ من أحد العاملين في الصيدلية يفيد بمحاولة المعتدين الضغط على كوادر الصيدلية للحصول على الأدوية، وعند رفض طلبهما قاما بالتهجم وتهديد العاملين".ولفتت الى انه "عقب ذلك، وأثناء مراقبة المنطقة، تم رصد المعتدين وهما يعتديان على الصيدلية، حيث أقدما على تكسير الأثاث وزجاج الواجهة، وعلى الفور أُلقي القبض عليهما وتسليمهما إلى مركز شرطة الخورنق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولياً".