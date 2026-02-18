اعيدوا المدافئ.. انخفاض محسوس بدرجات الحرارة بدءا من الغد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "بدءا من يوم غد الخميس 19-2 تشير التوقعات إلى تأثر مدن وسط وشمال البلاد بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يستمر ليومين او 3 أيام وأجواء معتدلة ولطيفة مع بعض الغبار، يعقب ذلك أرتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، قبل أن تعاود الانخفاض مجدداً أعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل".واضافت ان "مدن جنوب البلاد، فستبقى درجات الحرارة مستقرة نسبياً خلال الأيام القليلة القادمة، على أن تشهد انخفاضاً محسوسا ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل".