وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وللتخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل الزخم المروري ومن خلال الجهد الهندسي لقيادة العمليات ترفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمحطة االمثنى الكهربائية_مديرية نقل الطاقة الوسطى) الكائنة في منطقة "الحبيبية" مقابل شرقي العاصمة".واشارت الى انه "تم نقل الكتل الى "موقع الرزم" خارج حدود العاصمة".