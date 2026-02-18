في ثلاث مدن.. أبل تكشف موعد الحدث الأول لها بالعام الحالي

وترتكز الدعوات التي أرسلتها الشركة لوسائل الإعلام على كلمة تجربة بدلًا من الحدث التقليدي، ما يشير إلى أن أبل ربما تُركز هذه المرة على عرض الأجهزة الجديدة يدويًّا وتجربة ملموسة مع المنتج بدلًا من بث عرض رئيس تقليدي عبر الإنترنت.ولفتت الدعوات الخاصة بالحدث أيضًا الانتباه لشعار أبل المعروض بأقراص ملونة بالأصفر والأخضر والأزرق، وهو شكل غير معتاد مقارنة بالدعوات السابقة.وقد فسّر البعض ذلك كإشارة إلى أن أبل قد تقدم منتجات بتصاميم أو ألوان جديدة ومبهجة تثير اهتمام الفئات الشابة أو الأسواق التعليمية.وهذه الحيلة التصميمية تعكس أيضًا توجه أبل، في السنوات الأخيرة، نحو مزج العملية مع الجانب في حملاتها الإعلانية، مع الحفاظ على عنصر المفاجأة.ومن المقرر أن يبدأ هذا الحدث في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت في ، مع مواقيت موازية في وشنغهاي تبعًا للفروق الزمنية.ولم تؤكد أبل حتى الآن ما إذا كانت ستوفر بثًّا مباشرًا عبر منصاتها المعتادة، مما يعزز الاحتمال بأن الحدث سيكون موجهًا في الأساس للصحافة والمحتوى التفاعلي الحصري.وتساهم هذه الاستضافة متعددة المدن في تغيير استراتيجية أبل المعتادة الخاصة بعقد مؤتمراتها الرئيسة داخل Apple Park، وذلك لتوسيع حضورها العالمي وجذب اهتمام أكبر من وسائل الإعلام التقنية في مناطق مختلفة.بينما لم تكشف أبل عن تفاصيل ما ستعلن عنه، تشير التسريبات والروايات المبكرة إلى مجموعة من الأجهزة الجديدة التي قد تظهر في هذا الحدث، من بينها 17e الذي يُتوقع أن يكون طراز iPhone 16e بتحديثات على المعالج والدعم لتقنيات مثل MagSafe، وربما شاشة ذات تصميم Dynamic Island.وكذلك من المتوقع أن يتم الكشف عن أجهزة MacBooks جديدة التي قد تستخدم معالج A18 Pro من سلسلة هواتف آيفون لتقليل السعر، بالإضافة إلى تحديثات في MacBook Pro المزود بشرائح M5 Pro وM5 Max وMacBook Air مع شريحة M5.أجهزة أخرى محتملةوتشير التسريبات إلى إمكانية رؤية تحديثات في أجهزة iPad وiPad Air مع شرائح أحدث، وربما شاشة Studio Display محسنة، فضلًا عن أجهزة Apple TV وHomePod ، رغم أن تأكيدات بشأن هذه الفئات ما زالت أقل وضوحًا حتى الآن.