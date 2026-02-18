خلية الإعلام الأمني تصدر تنويها يخص مدفع رمضان

أصدرت خلية ، اليوم الأربعاء، تنويها يخص إطلاق مدفع رمضان.​

وقال رئيس الأمني الفريق في التنويه، "سيتم إطلاق مدفع رمضان يومياً طوال أيام شهر رمضان المبارك عند موعد الإفطار".

وعزا ذلك الى "إحياءً للتقاليد الرمضانية المعروفة وتسهيل معرفة وقت الإفطار".