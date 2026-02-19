في العراق.. محافظة تخرج عن طريق الحرارة المرتفعة وتلامس الانجماد ليلا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في "، مبينة ان "طقس السبت المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في ".واضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا على العموم وغائم جزئي في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية"، مشيرة الى ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا ويتحول بعد الظهر الى غائم جزئي وغائم في الاقسام الغربية من البلاد مع فرصة اتساقط امطار خفيفة فيها ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في عموم البلاد".