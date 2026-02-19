في بغداد.. اغلاق معامل إنتاج الاسفلت وكور صهر المعادن

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أن (241285) تواصل أعمالها بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، واستكمالاً لعمليات غلق وتدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) غير المجازة".وأضافت أن "اللجنة، وبالاشتراك مع مفارز من والدوائر البلدية والقوة الماسكة، تمكنت من غلق وإزالة عدد من معامل إنتاج الاسفلت وكور صهر المعادن المخالفة للضوابط الصحية والبيئية وشروط السلامة والأمان، والتي تعمل من دون موافقات أصولية، لما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في منطقة “كسرة وعطش” شرقي العاصمة".