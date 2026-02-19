القبض على 30 اجنبيا في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك واستكمالاً لعمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية بالاشتراك مع الأجهزة الاستخبارية والجهات الرقابية متابعة وتدقيق المشاريع التجارية والصناعية وملف العمالة الأجنبية".واضافت ان "تشكيلات الفرقة (الاولى شرطة اتحادية) ولواء المغاوير قيادتنا تمكنت من القاء القبض على (30) اجنبيا مخالفا لشروط وضوابط الاقامة والجنسية، وذلك ضمن مناطق (شارع الزيتون/ابي غريب، رئاسة ، جرف النداف) بجانبي ".