ضبط مسؤول في شركة نفط ميسان اختلس 162 مليون دينار

وذكر بيان للهيئة ورد لـ ،أن "فريق عمل مُؤلَّف في ، قام بالانتقال إلى شركة / قسم حسابات الأفراد، وتمكُّنه بعد القيام بأعمال التدقيق والمُتابعة من ضبط مسؤول إحدى الشعب في الشركة؛ لإقدامه على اختلاس مبلغ (162,020,000) دينار من المبالغ المُخصَّصة لإيفاد مُوظَّفين إلى جمهوريَّة العربيَّة، وتبويبها في غير حساباتها المُختصَّة".وأضاف أن "الفريق ضبط أصل مستندي الصرف والقيد، مع الإشارة إلى إتلاف أوليَّات مستند الصرف كافة، إضافة إلى حساب السلف المُؤقّتة للإيفادات الخارجيَّة الذي تمَّ من خلاله صرف رواتب وهميَّة، بالرغم من كون الحساب ليس له علاقة ماليَّة أو محاسبيَّة بصرف الرواتب".وبين،أن "قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة في ، قرَّر توقيف المُتَّهم وفق المادة (315) من قانون العقوبات بدلالة المادة (289) من القانون ذاته".