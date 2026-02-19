العراق يُصدر 1000 طن من الطماطم إلى الكويت

وذكرت الوزارة في بيان، أن "هذه العملية تعكس نجاح الخطط الزراعية الهادفة إلى تعزيز الصادرات الوطنية، ونتيجة للوفرة الكبيرة التي شهدها الموسم الزراعي الحالي، حيث نجحت الوزارة في تأمين الاستهلاك المحلي و دعم المزارعين العراقي من خلال فتح منافذ تسويقية خارجية تضمن استمرارية الإنتاج".وأضافت أن "وصول الإنتاج إلى الفائض التصديري تحقق بعد سلسلة من الإجراءات الداعمة أبرزها حماية المنتج المحلي عبر الروزنامة الزراعية، وتقديم الدعم التقني، وتسهيل الإجراءات بما يضمن تسريع المسارات التصديرية لضمان وصول المحصول إلى الأسواق الخارجية".