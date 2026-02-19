هيئة الإعلام تحذر من الاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي بعد فيديو الجواهري

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "أن الفيديو الافتراضي المتداول مؤخراً، والذي ظهر فيه شاعر العرب الأكبر الراحل محمد الجواهري، يعد استخداماً غير منضبط لتقنيات ".ودعت الهيئة جميع المؤسسات الإعلامية إلى "تجنب نشر أو إعادة تداول أو ترويج هذا المحتوى، لما ينطوي عليه من إساءة للرموز الثقافية والمؤسسات الرسمية، وبما يحفظ المسؤولية المهنية ويصون المصلحة العامة".وأشعل فيديو شاعر العرب الأكبر الراحل واسعا في الأوساط الشعبية والفنية، بعد توليد فيديو بالذكاء الاصطناعي اعتبره الكثيرون إساءة إلى الجواهري