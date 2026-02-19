بينها أماكن المسافرين.. من هي الفئات المستثناة من إغلاق المطاعم في رمضان؟

وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد عباس ، إن "الوزارة باشرت تنفيذ جولات ميدانية مكثفة شملت جميع المطاعم والكافيهات وأماكن تقديم الأطعمة والأشربة، ولا سيما غير المجازة منها، وذلك ضمن إجراءات تنظيم العمل خلال شهر رمضان المبارك"، بحسب .وأوضح ان "جميع المطاعم ملزمة بالإغلاق نهاراً خلال الشهر الكريم، باستثناء المطاعم المخولة والمجازة وفق ضوابط وشروط محددة تراعي حرمة الشهر"، لافتاً إلى "وجود استثناءات خاصة بأماكن المسافرين وأصحاب الأعذار ، على ان يتم تنظيم تقديم الأطعمة بما لا يتنافى مع قدسية هذه الأيام".وأضاف ان "مفارز الوزارة تؤدي دورها بشكل كامل، إذ تعمل مفارز بالتنسيق مع مفارز الرقابة التجارية ووزارة ، فضلاً عن مفارز التنسيق المشترك، ضمن جهد موحد ومستمر لضبط المخالفين طوال الشهر الفضيل".وبشأن العقوبات، ذكر البهادلي، ان "الإجراءات القانونية تسري بحق كل من يخالف التعليمات والأنظمة والقوانين النافذة"، منوهاً بأن "المطاعم المخالفة تغلق فوراً ويغرم أصحابها، وفي حال تكرار المخالفة وفتح المحل من دون إذنٍ أو إجازة، تتخذ إجراءات قانونية بإقامة دعوى جزائية، ويأخذ القضاء مجراه بحق المخالفين".