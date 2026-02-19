Alsumaria Tv
السوداني يؤكد أهمية استكمال انتخاب رئيس الجمهورية

محليات

2026-02-19 | 09:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني يؤكد أهمية استكمال انتخاب رئيس الجمهورية
145 شوهد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأعضاء كتلة صادقون النيابية، اليوم الخميس، أهمية استكمال انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية، ان "رئيس مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني، استقبل نواب من أعضاء كتلة صادقون النيابية".

واضاف البيان ان "اللقاء استعراض الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد المشترك على تكامل العمل التنفيذي لأجهزة الدولة، مع المهام التشريعية والرقابية التي يضطلع بها مجلس النواب".

واشار إلى انه "جرى البحث في إتمام الاستحقاقات الدستورية، وأهمية استكمال انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، للمضي في باقي الاستحقاقات، وإتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية أن تواصل تنفيذ البرامج الحكومية في مجالات التنمية والخدمات وتعزيز ال
اقتصاد، وتلبية طموحات المواطنين".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
اخترنا لك
بغداد.. الاطاحة بمشعوذٍ أجنبي يمارس أعمالاً غريبة ويستغل المواطنين
11:01 | 2026-02-19
بينها أماكن المسافرين.. من هي الفئات المستثناة من إغلاق المطاعم في رمضان؟
07:00 | 2026-02-19
التربية تعلن نتائج الامتحانات التمهيدية "الخارجي" للمرحلة المتوسطة والاعدادية
06:00 | 2026-02-19
هيئة الإعلام تحذر من الاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي بعد فيديو الجواهري
05:12 | 2026-02-19
العراق يُصدر 1000 طن من الطماطم إلى الكويت
04:23 | 2026-02-19
توجه لتخفيض غرامات تقسيم العقارات
02:25 | 2026-02-19

