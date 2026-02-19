السوداني يؤكد أهمية استكمال انتخاب رئيس الجمهورية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء، استقبل نواب من أعضاء كتلة صادقون النيابية".واضاف البيان ان "اللقاء استعراض الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد المشترك على تكامل العمل التنفيذي لأجهزة الدولة، مع المهام التشريعية والرقابية التي يضطلع بها ".واشار إلى انه "جرى البحث في إتمام الاستحقاقات الدستورية، وأهمية استكمال انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، للمضي في باقي الاستحقاقات، وإتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية أن تواصل تنفيذ البرامج الحكومية في مجالات التنمية والخدمات وتعزيز الاقتصاد، وتلبية طموحات المواطنين".