بغداد.. الاطاحة بمشعوذٍ أجنبي يمارس أعمالاً غريبة ويستغل المواطنين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكّنت مفارز قاطع نجدة التابعة إلى قيادة شرطة ، وأثناء تنفيذها الممارسات الأمنية الاعتيادية ضمن قاطع المسؤولية، من إلقاء القبض على شخص أجنبي الجنسية مخالفٍ لشروط الإقامة، بعد التأكد من أن جواز سفره يحمل إقامةً منتهية".وأشارت المعلومات إلى أن "المتهم كان يمارس أعمال الشعوذة ويدّعي قدرته على حلّ المشاكل بطرق غير قانونية، مستغلاً حاجة بعض المواطنين، حيث ضُبط بحوزته عددٌ من الأغراض المستخدمة في أعمال الشعوذة وأدعية ومواد أخرى غريبة تُستعمل لإيهام الضحايا".وبينت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً، وتسليمه إلى الجهات المختصةلاتخاذ ما يلزم وفق القانون".