في بغداد.. اعتقال مجموعة متخصصة بسرقة الدراجات النارية

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باعتقال مجموعة متخصصة بسرقة الدراجات النارية شرقي .​

​

وقال المصدر في حديث لـ ، "القبض على مجموعة متخصصة بسرقة الدراجات النارية، تُعرف بلقب (عوكي) من قبل مفارز إجرام ".

وأضاف المصدر أن "عملية القبض تمت بعد متابعة وتحريات مكثفة استندت إلى معلومات دقيقة"، مشيرا الى "ايداعهم التوقيف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".