بغداد.. القبض على متهمين بسرقة وإحراق دار وبثّ مقاطع تهديد مسلحة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكّنت مفارز مديرية مكافحة إجرام / من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين أقدموا على ارتكاب جريمة سرقة وإحراق دار سكنية ضمن جانب الكرخ، وذلك بعد جمع المعلومات وتكثيف الجهود الاستخبارية ومتابعة المراقبة".وتابعت، انه "تبيّن قيام المتهمين بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهديدات صريحة، ظهر فيها أشخاص يحملون أسلحة في محاولة لبث الرعب بين المواطنين والإخلال بالأمن العامة".ولفتت الى انه "جرى توقيف المتهمين أصولياً وفق أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لعرضهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".