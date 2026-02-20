بغداد.. القبض على متهمين بسرقة وإحراق دار وبثّ مقاطع تهديد مسلحة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ليلة رمضانية
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556649-639072013517070595.jpg
بغداد.. القبض على متهمين بسرقة وإحراق دار وبثّ مقاطع تهديد مسلحة
محليات
2026-02-20 | 11:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
167 شوهد
اعلنت
قيادة شرطة الكرخ
، اليوم الجمعة، القبض على متهمين بسرقة وإحراق دار سكنية وبثّ مقاطع تهديد مسلحة لترويع المواطنين.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تمكّنت مفارز مديرية مكافحة إجرام
الكرخ
/
قسم الدورة
من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين أقدموا على ارتكاب جريمة سرقة وإحراق دار سكنية ضمن جانب الكرخ، وذلك بعد جمع المعلومات وتكثيف الجهود الاستخبارية ومتابعة
كاميرات
المراقبة".
وتابعت، انه "تبيّن قيام المتهمين بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهديدات صريحة، ظهر فيها أشخاص يحملون أسلحة في محاولة لبث الرعب بين المواطنين والإخلال بالأمن العامة".
ولفتت الى انه "جرى توقيف المتهمين أصولياً وفق أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لعرضهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
القبض على متهمين حاولوا استهداف دار سكني برمانة يدوية في بغداد
06:27 | 2025-11-24
اعتقال متهم قام بحرق دار والدته في بغداد
12:17 | 2026-01-22
القبض على 20 متهما بالحرق العشوائي في العاصمة بغداد
05:49 | 2025-12-24
عمليات بغداد تعتقل 9 متهمين بالحرق العشوائي في الرصافة
06:01 | 2025-12-27
بغداد
احراق دار
متهمين
قيادة شرطة الكرخ
السومرية نيوز
سومرية نيوز
قسم الدورة
السومرية
كاميرات
الكرخ
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟
دوليات
49.27%
01:52 | 2026-02-19
إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟
01:52 | 2026-02-19
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
اقتصاد
33.66%
03:00 | 2026-02-19
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
03:00 | 2026-02-19
20 الف سجين يفرون.. واجهتهم ثلاث دول بينها العراق
دوليات
8.77%
03:19 | 2026-02-20
20 الف سجين يفرون.. واجهتهم ثلاث دول بينها العراق
03:19 | 2026-02-20
في العراق.. محافظة تخرج عن طريق الحرارة المرتفعة وتلامس الانجماد ليلا
محليات
8.31%
01:12 | 2026-02-19
في العراق.. محافظة تخرج عن طريق الحرارة المرتفعة وتلامس الانجماد ليلا
01:12 | 2026-02-19
المزيد
أحدث الحلقات
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
الله بالخير
صانع الخير هو اللي يدل عليه - اللّه بالخير - الحلقة ٣ | رمضان 2026
11:15 | 2026-02-20
الله بالخير
صانع الخير هو اللي يدل عليه - اللّه بالخير - الحلقة ٣ | رمضان 2026
11:15 | 2026-02-20
جولة رمضانية
منطقة الشواكة - جولة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-20
جولة رمضانية
منطقة الشواكة - جولة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-20
حديث رمضان
المناصرة الذاتية - حديث رمضان - الحلقة ٣ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-20
حديث رمضان
المناصرة الذاتية - حديث رمضان - الحلقة ٣ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-20
رمضان والناس
بغداد منطقة الشواكة - رمضان والناس - الحلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-19
رمضان والناس
بغداد منطقة الشواكة - رمضان والناس - الحلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-19
ليلة رمضانية
هند طالب - ليلة رمضانية - الحلقة ٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-19
ليلة رمضانية
هند طالب - ليلة رمضانية - الحلقة ٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-19
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٢ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-19
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٢ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-19
الأكثر مشاهدة
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
الله بالخير
صانع الخير هو اللي يدل عليه - اللّه بالخير - الحلقة ٣ | رمضان 2026
11:15 | 2026-02-20
الله بالخير
صانع الخير هو اللي يدل عليه - اللّه بالخير - الحلقة ٣ | رمضان 2026
11:15 | 2026-02-20
جولة رمضانية
منطقة الشواكة - جولة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-20
جولة رمضانية
منطقة الشواكة - جولة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-20
حديث رمضان
المناصرة الذاتية - حديث رمضان - الحلقة ٣ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-20
حديث رمضان
المناصرة الذاتية - حديث رمضان - الحلقة ٣ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-20
رمضان والناس
بغداد منطقة الشواكة - رمضان والناس - الحلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-19
رمضان والناس
بغداد منطقة الشواكة - رمضان والناس - الحلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-19
ليلة رمضانية
هند طالب - ليلة رمضانية - الحلقة ٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-19
ليلة رمضانية
هند طالب - ليلة رمضانية - الحلقة ٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-19
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٢ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-19
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٢ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-19
اخترنا لك
رجل ينهي حياته باطلاقة نارية والشكوك تدور حول الحادثة في بغداد
08:43 | 2026-02-20
التربية توضح تفاصيل الحريق في احدى المدارس ببغداد
05:44 | 2026-02-20
هزة أرضية داخل حدود العراق
05:28 | 2026-02-20
بالفيديو.. اصغر مسحراتي في العراق
05:23 | 2026-02-20
في العراق.. تحرك للحد من الابتزاز
04:08 | 2026-02-20
رمضان في العراق.. مائدة عامرة بطقوس متوارثة ونكهات لا تغيب
04:05 | 2026-02-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.