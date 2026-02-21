قروض للموظفين تخص الطاقة الشمسية

وقال رئيس للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المصرف منح قروض مبادرة الطاقة الشمسية للموظفين الموطنين رواتبهم ضمن توجهه لدعم مشاريع الطاقة البديلة وتقليل الضغط على المنظومة الكهربائية".وأوضح أن "شبكة فروع المصرف محدودة؛ كونه يتعامل بالدرجة الاساس مع المؤسسات ورجال الأعمال إلى جانب الموظفين الموطنين رواتبهم"، لافتاً إلى أن "المصرف يمول معظم المحطات الكهربائية الاستثمارية للمستثمرين ومستمر في هذا التمويل".وأضاف أن "المصرف يتبنى دعم رجال الأعمال الصناعيين ولا سيما المشاريع الصناعية القائمة داخل وقطاعات الأمن الغذائي والأمن الدوائي"، مبينًا أن "الدعم يتم عبر القروض استنادًا إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية".وأكد أن المصرف "يمول ما يصل الى 75 بالمئة من قيمة المشروع الصناعي في حال توفر الشروط والتعليمات المعتمدة"، مشيرًا الى أن "آليات الإقراض واضحة ومطبقة في جميع الفروع وأن المصرف قام فعليا بتمويل عدد كبير من المشاريع الصناعية خلال الفترة الماضية".