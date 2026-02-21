اول تعليق رسمي على حريق أنبوب الغاز في كركوك

وذكرت الشركة في بيان تابعته ، أن " تود أن توضّح للرأي العام أن الحادث الذي وقع قرب محطة كبس الغاز (AB2)بمنطقة باجوان ناتج عن خلل فني في تمام الساعة 3.20 وعن تسرب الغاز من منظومة العدادات ما أدى إلى حصول حريق بجانب المحطة"، لافتاً الى أنه "تم عزل مصادر الغاز والسيطرة على الحريق في الساعة 5:00 صباحاً دون وقوع إصابات بشرية".وأشار الى أنه "تمت المباشرة بفعاليات اعادة الأنبوب إلى العمل، وقد جرى التعامل مع الحادث وفق خطط الطوارئ المعتمدة، حيث تمكّنت فرق السلامة والاطفاء من السيطرة الكاملة على الحريق خلال وقت قياسي، دون تسجيل أي خسائر بشرية"، مبيناً أن "الوضع تحت السيطرة التامة، وأن جميع المنشآت تعمل وفق إجراءات السلامة الصناعية المعتمدة، مع الاستمرار باتخاذ ما يلزم لضمان سلامة العاملين في الموقع".