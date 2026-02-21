استعدوا "للعجوز" مع نهاية الشهر في العراق

ووفقا للتوقعات المستندة إلى تحليل خرائط الطبقات العليا وحركة الكتل الهوائية، فأن موجة قطبية باردة ستندفع نحو أجواء البلاد خلال الأيام الأخيرة من الشهر، تُعرف شعبياً باسم "العجوز"، وهي فترة لطالما ارتبطت تاريخياً بشدة البرودة وتقلب الطقس.وهذا الاندفاع يأتي نتيجة تعمق أخدود بارد في طبقات الجو العليا، ما يسمح بتوغل هواء قطبي المنشأ نحو المنطقة بشكل مباشر وواضح التأثير.ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً محسوسا وواسع النطاق يشمل مدن الشمال والغرب أولاً ثم يمتد نحو الوسط وأجزاء من الجنوب، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة ليلاً، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.والفارق الحراري بين ساعات النهار والليل سيكون واضحاً، ما يزيد من الإحساس الفعلي بالبرودة، لا سيما مع نشاط الرياح الشمالية الغربية المرافقة للموجة.كما لا يُستبعد أن تترافق هذه الحالة مع فرص لهطول أمطار متفرقة في بعض المناطق، تتركز بشكل أكبر في الشمال وأجزاء من المناطق الغربية، مع احتمالية تشكل الصقيع خلال ساعات الفجر في حال صفاء الأجواء وهدوء الرياح.وهذه الظروف تتطلب انتباهاً خاصاً من المزارعين وأصحاب المواشي بسبب التأثير المباشر للبرودة الشديدة على المزروعات والحيوانات.وبالمجمل نحن أمام موجة شتوية متأخرة لكنها قوية التأثير، تعيد أجواء القارس في وقت يظن فيه البعض أن البرد بدأ بالانحسار.و"العجوز" هذا العام تبدو واضحة المعالم، وتحمل معها أياماً باردة تستوجب الاستعداد الجيد لتفادي آثار الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة.