إحصائية: بغداد ثاني أكبر مدينة عربية من حيث عدد السكان في 2026

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
اوگف داگلك
من
12:15 PM
الى
12:25 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556706-639072713757679779.jpg
إحصائية: بغداد ثاني أكبر مدينة عربية من حيث عدد السكان في 2026
محليات
2026-02-21 | 06:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
298 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
حلت العاصمة العراقية
بغداد
في المرتبة الثانية عربياً ضمن قائمة أكبر المدن العربية من حيث عدد السكان لعام 2026، وذلك وفقاً لأحدث البيانات والتقديرات الصادرة عن مؤسسة "World Population Review" المتخصصة في الإحصاءات السكانية.
وبحسب التقرير، فقد جاءت
بغداد
في المركز الثاني بعدد سكان بلغ 8.3 ملايين نسمة، تلتها مباشرة مدينة
الرياض
السعودية
التي حلت ثالثاً بـ 8.0 ملايين نسمة. فيما حافظت
العاصمة المصرية
القاهرة على صدارة القائمة بفارق كبير، حيث بلغ عدد سكانها 23.5 مليون نسمة.
وشملت القائمة أيضاً مدناً عربية كبرى أخرى؛ حيث جاءت
الخرطوم
رابعاً (6.9 ملايين)، والإسكندرية خامساً (5.9 ملايين)، تلتها جدة (5.1 ملايين)، والدار البيضاء (4.0 ملايين). كما ضمت القائمة
صنعاء
(3.6 ملايين)، ومدينة
الكويت
(3.4 ملايين)، فيما جاءت دبي في ختام القائمة بـ 3.1 ملايين نسمة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار تمركز الكثافة السكانية العالية في العواصم والمدن الكبرى التي تشكل ثقلاً سياسياً واقتصادياً وخدمياً رئيسياً في المنطقة العربية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مدينة عربية تكشف عن أكبر سبيكة فضية بالعالم
17:18 | 2025-11-26
القضاء يصدر إحصائية بعدد حالات الزواج والطلاق لشهر تشرين الثاني
03:46 | 2025-12-17
الـ5 ملايين يعني ان يسكن 30 شخصا في "نصف قطعة".. جدل التعداد وسكان مدينة الصدر الأقل من مليون
03:19 | 2025-12-06
مصدر ازعاج سكان بغداد يعود من جديد
13:12 | 2025-12-26
إحصائية
بغداد ثاني أكبر مدينة عربية من حيث عدد السكان في 2026
العاصمة المصرية
السومرية نيوز
الدار البيضاء
مدينة الكويت
سومرية نيوز
الإسكندرية
السومرية
السعودية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
منوعات
37.77%
03:42 | 2026-02-20
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
03:42 | 2026-02-20
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
فن وثقافة
22.65%
03:45 | 2026-02-21
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
03:45 | 2026-02-21
20 الف سجين يفرون.. واجهتهم ثلاث دول بينها العراق
دوليات
22.58%
03:19 | 2026-02-20
20 الف سجين يفرون.. واجهتهم ثلاث دول بينها العراق
03:19 | 2026-02-20
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
أخبار الطقس
17%
00:46 | 2026-02-21
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
00:46 | 2026-02-21
المزيد
أحدث الحلقات
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
الأكثر مشاهدة
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
اخترنا لك
بالفيديو.. مواطن يناشد: انقذونا من كلية التراث
09:51 | 2026-02-21
إحباط محاولة انتحار لشاب في شارع المتنبي ببغداد
09:37 | 2026-02-21
حادث سير في واسط يحول طريق حي الحكيم إلى “سوق مفتوح”
08:51 | 2026-02-21
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث سير مأساوي غربي بغداد
07:35 | 2026-02-21
سيارات الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص: من يشتري أذكى في العراق؟
03:15 | 2026-02-21
استعدوا "للعجوز" مع نهاية الشهر في العراق
02:31 | 2026-02-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.