إحصائية: بغداد ثاني أكبر مدينة عربية من حيث عدد السكان في 2026

وبحسب التقرير، فقد جاءت في المركز الثاني بعدد سكان بلغ 8.3 ملايين نسمة، تلتها مباشرة مدينة التي حلت ثالثاً بـ 8.0 ملايين نسمة. فيما حافظت القاهرة على صدارة القائمة بفارق كبير، حيث بلغ عدد سكانها 23.5 مليون نسمة.وشملت القائمة أيضاً مدناً عربية كبرى أخرى؛ حيث جاءت رابعاً (6.9 ملايين)، والإسكندرية خامساً (5.9 ملايين)، تلتها جدة (5.1 ملايين)، والدار البيضاء (4.0 ملايين). كما ضمت القائمة (3.6 ملايين)، ومدينة (3.4 ملايين)، فيما جاءت دبي في ختام القائمة بـ 3.1 ملايين نسمة.وتعكس هذه الأرقام استمرار تمركز الكثافة السكانية العالية في العواصم والمدن الكبرى التي تشكل ثقلاً سياسياً واقتصادياً وخدمياً رئيسياً في المنطقة العربية.