مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث سير مأساوي غربي بغداد

وأشار المصدر لـ ، إلى أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة وفقدان السائق السيطرة على المركبة، ما أدى إلى اصطدامها بصبات كونكريت على جانب الطريق.وأضاف أن الحادث أسفر عن دهس عدد من الأشخاص، بينهم شخص معاق، ما أسفر عن إصابات بالغة ومصرع اثنين على الفور.