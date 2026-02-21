بالفيديو.. مواطن يناشد: انقذونا من كلية التراث

ووفقاً للفيديو الذي تابعته ، فان خروج الطلبة والاساتذة من الباب المطل على منطقة حي دراغ تسبب بزخم مروري كبير في أزقة المنطقة الامر الذي أثار امتعاض اهالي المنطقة.وطالب عدد منهم الجهات المعنية بـ"التحرك وايجاد حل لمكان وما تسببه من ازعاج لسكان المنطقة".