القبض على متهم بسرقة محرك مركبة في البصرة

وقال المصدر لـ ، إن "مفرزة من شرطة المربد التابعة إلى قسم شرطة تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على سرقة محرك مركبة نوع GMC كانت متروكة أمام دار أحد المواطنين".وأوضح المصدر أن "عملية القبض جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة أسفرت عن تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".