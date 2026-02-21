الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
LIVE
بريطانيا.. تظاهرة ضد الهجرة واعتقالات وسط المشاركين
المزيد
تحرير مختطفَين عراقيين في إيران والقبض على الخاطفين
محليات
2026-02-21 | 11:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
742 شوهد
اعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم السبت، تحرير مختطفَين عراقيين في
إيران
والقبض على الخاطفين.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "بعد جهود استثنائية ومتابعة حثيثة، وبالتنسيق والتعاون المشترك مع قيادة الشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن تحرير اثنين من المواطنين العراقيين من أهالي مدينة
السماوة
، كانا قد تعرضا للاختطاف داخل الأراضي الإيرانية".
وتابعت، انه "فور ورود المعلومات، باشرت
وزارة الداخلية
عبر قنواتها الرسمية بالتواصل المباشر مع الجهات المختصة في الجانب الإيراني، حيث أبدت قيادة الشرطة الإيرانية تعاوناً عالياً واستجابة سريعة، وبذلت جهوداً مكثفة أثمرت عن تحديد مكان وجود المختطفَين وتحريرهما بعملية نوعية، فضلاً عن إلقاء القبض على المتورطين ف
ي جريمة الاختطاف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين النافذة".
واكدت الداخلية أن "هذا الإنجاز يعكس مستوى التنسيق الأمني والتعاون الثنائي بين البلدين في مواجهة الجريمة المنظمة وحماية المواطنين، أينما وجدوا".
واعربت الوزارة، عن "بالغ شكرها وتقديرها لقيادة الشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ما أبدته من مهنية عالية وجهود استثنائية أسهمت في إنجاح عملية التحرير وإعادة المواطنين سالمين".
وجددت التزامها "بمتابعة قضايا المواطنين داخل البلاد وخارجها، وعدم التهاون مع أي اعتداء يمس أمنهم وسلامتهم، والعمل بالتنسيق مع الجهات الشقيقة والصديقة لضمان حمايتهم وصون حقوقهم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تحرير عراقي كان مختطفاً في ايران
14:00 | 2026-01-15
عراقيون مختطفون في إيران بلا تدخل.. لماذا لا تكرر المخابرات عملية تحرير نفذتها في سوريا قبل شهرين؟
02:57 | 2026-01-07
تحرير شاب واعتقال خاطفيه شرقي بغداد
04:25 | 2025-12-30
ايران تعلن القبض على 10 من منفذي جريمة "ميدان هروي"
10:28 | 2026-01-12
العراق
ايران
مختطفين
وزارة الداخلية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
السماوة
الإسلام
إيران
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
منوعات
31.01%
03:42 | 2026-02-20
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
03:42 | 2026-02-20
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
فن وثقافة
30.32%
03:45 | 2026-02-21
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
03:45 | 2026-02-21
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
اقتصاد
20.33%
09:43 | 2026-02-21
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
09:43 | 2026-02-21
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
أخبار الطقس
18.35%
00:46 | 2026-02-21
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
00:46 | 2026-02-21
أحدث الحلقات
بال 90
شارع الصدرية بغداد - بال90 - الحلقة ٤ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-21
بال 90
شارع الصدرية بغداد - بال90 - الحلقة ٤ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-21
تاخذ لو تنطي؟
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
تاخذ لو تنطي؟
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
الله بالخير
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
الله بالخير
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
سوشيل رمضان
طفل علق داخل الغسالة.. صدك لو مقلب رمضاني؟ - سوشيل رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
سوشيل رمضان
طفل علق داخل الغسالة.. صدك لو مقلب رمضاني؟ - سوشيل رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
اخترنا لك
في بغداد.. إنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من جسر
13:39 | 2026-02-21
مصرف التنمية الدولي يقرر تأجيل الأقساط المستحقة خلال رمضان
11:53 | 2026-02-21
القبض على متهم بسرقة محرك مركبة في البصرة
11:46 | 2026-02-21
بالفيديو.. مواطن يناشد: انقذونا من كلية التراث
09:51 | 2026-02-21
إحباط محاولة انتحار لشاب في شارع المتنبي ببغداد
09:37 | 2026-02-21
حادث سير في واسط يحول طريق حي الحكيم إلى “سوق مفتوح”
08:51 | 2026-02-21
