مصرف التنمية الدولي يقرر تأجيل الأقساط المستحقة خلال رمضان

وجاء في بيان للمصرف، "كما نشارككم بهجة رمضان .. نساندكم في عطائه، وحرصاً على دعم عملائنا الكرام، قرر مصرف التنمية الدولي تأجيل جميع الأقساط المستحقة لموظفي القطاع الحكومي خلال الشهر الفضيل".

وأضاف البيان "دعوا هموم الأقساط جانباً، واستقبلوا شهر الرحمة بقلوب مطمئنة".