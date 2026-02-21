في بغداد.. إنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من جسر

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من أعلى في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "تم انقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى مدينة الطب باتجاه نهر بدافع الانتحار".

وأضاف المصدر انه "تم نقلها الى مستشفى قريب وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".