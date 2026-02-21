في كربلاء.. إنقاذ أربعة أشخاص احتجزوا داخل مصعد

تمكنت فرق الدفاع المدني في ، مساء السبت، من إنقاذ أربعة أشخاص احتجزوا داخل مصعد.

وقال مراسل في المحافظة، إن فرق الدفاع المدني في تمكنت من إنقاذ أربعة أشخاص احتجزوا داخل مصعد نتيجة عطل كهربائي.

وأضاف أن الفرق اضطرت إلى فتح جزء من الجدار للوصول إليهم وإخراجهم بسلام تام.