بسبب "مدارس وهمية".. السجن 10 سنوات لثلاثة مسؤولين في ديوان محافظة صلاح الدين

- محليات



أصدرت محكمة ، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة مدانين من موظفي ، عن جريمــــــة فســـــاد ألحقت ضرراً بالمال العام.

وأقدم المدانون، الذين كانوا يشغلون عضوية لجنة تنفيذ مشروع لإنشاء (11) مدرسة، على صرف مبلغ لصالح أحد المقاولين دون تحقيق أي تقدم في نسب إنجاز المشروع، بحسب بيان لإعلام القضاء.

وقد صدر الحكم - بحسب البيان - بحقهم وفقاً لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49.