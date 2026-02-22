خسارة حوالي 6 الاف ميغا واط.. الكهرباء تنوي ارسال وفد لايران لاستعادة الغاز

واوضح المتحدث باسم الوزارة، ان وفدا من الوزارة يستعد لزيارة لاستئناف توريد الغاز الإيرانيِّ المشغّل للمحطات التوليديَّة، والذي توقّف مؤخّراً، ما تسبَّب بفقدان أكثر من (5500) ميغاواط، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.واشار الى ان "توقف الغاز الإيرانيِّ انعكس على جزءٍ من المحطات التي تعتمد عليه بشكلٍ مباشرٍ، بينما تعمل بقيَّة المحطات بكامل جاهزيتها وطاقتها الإنتاجيَّة، مع استمرار تنفيذ أعمال الصيانة والتهيئة والتوسعة استعداداً لفصل الصيف".وأكد أنَّ "الوزارة تمكّنتْ حاليّاً من السيطرة على الأحمال وتنظيم ساعات التجهيز، مستفيدةً من اعتدال درجات الحرارة، مبيِّناً أنَّ أيَّ ارتفاعٍ أو انخفاضٍ حادٍّ في الحرارة سيظهر أثره سريعاً في الطلب، ما يستدعي تشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية الاستهلاك المتزايد".