المرور تحدد أوقاتاً جديدة لتحرك مركبات الحمل في شوارع بغداد

وقال مدير المرور العام، الفريق الدكتور عدي سمير، إن الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة لمعالجة الاختناقات المرورية اليومية، عبر تنظيم حركة الشاحنات والمركبات الكبيرة بما ينسجم مع متطلبات السلامة المرورية، ويحافظ في الوقت نفسه على انسيابية السير داخل المدينة.وأوضح أن المديرية كانت قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بمنع دخول مركبات الحمل إلى من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، إلا أنها عدّلت القرار مراعاةً للظروف الإنسانية لبعض أصحاب هذه المركبات، ليصبح المنع من السادسة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً، ومن الواحدة ظهراً وحتى الرابعة عصراً.وبيّن سمير أن السماح بالحركة خلال هذه الفترات يقتصر على الطرق الخارجية والسريعة من دون الدخول إلى ، مشيراً إلى أن دخول مركبات الحمل إلى قلب العاصمة لغرض تفريغ الحمولات سيكون بعد الساعة السابعة مساءً، حيث يُسمح لها بإفراغ حمولاتها ثم المغادرة فوراً، منعاً لتفاقم الزحام.وفي سياق متصل، دعا مدير المرور المواطنين إلى ترشيد استخدام المركبات الخاصة واللجوء إلى وسائل نقل بديلة، خصوصاً من قبل الطلبة، لتخفيف الضغط على الطرق. وضرب مثالاً بثلاثة أشقاء يدرسون في كلية واحدة ويستخدم كل منهم مركبته الخاصة للوصول إليها، مؤكداً أن مثل هذه الحالات تتطلب وعياً مجتمعياً ووضع ضوابط لتنظيم استخدام السيارات الخاصة.وعن الإجراءات خلال شهر رمضان المبارك، أشار إلى أنه لا يمكن فرض منع شامل على دخول المركبات إلى العاصمة، نظراً لحاجة الأسواق إلى المواد الغذائية والمشتقات النفطية والسلع الأساسية، إلا أن عملية الدخول ستُنظَّم وفق ساعات محددة تضمن انسيابية الحركة وعدم الإضرار بالأنشطة الاقتصادية.وأكد سمير أن تطبيق الإجراءات الجديدة، بالتوازي مع مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها، من بينها استكمال الطريقين العنكبوتي وسريع الدورة، سيسهم بشكل ملحوظ في تقليل الاختناقات المرورية داخل ، وتحقيق انسيابية أفضل في حركة السير خلال المرحلة المقبلة.