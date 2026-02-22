الزراعة تتحدى شح المياه: خطة شتوية مليونيّة بالري الحديث وتجارب "ثورية" لإنقاذ الشلب

وقال وكيل الوزارة ، إن خطة الاستزراع الشتوي أقرت على مرحلتين، الأولى 3 ملايين و500 ألف دونم باستخدام منظومات الري الحديثة، و1 مليون دونم للمناطق السيحية المروية بالطرق التقليدية ليصبح مجموع الأراضي 4 ملايين و500 ألف دونم مابين الحنطة والشعير ومحاصيل الخضر الشتوية، مشيراً إلى تنفيذ الخطة بالكامل، إضافة إلى الموجات المطرية التي حققت ريات كاملة والتي أضافت مساحات خارج الخطة الزراعية لمختلف المحاصيل.وأضاف أن الوزارة ستجتمع مع بعد شهر نيسان استعداداً للموسم الصيفي لتقرر الاستعداد للموسم الصيفي بناءً على الخزين المائي المتوفر والاطلاقات القادمة من نهري والفرات لتحدد خطة الاستزراع الصيفية القادمة، لأن الأولوية ستكون لتوفير مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية، فيما يكون القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر من الاستخدامات المائية وبنسبة 70 بالمئة.وتابع ، أن الوزارة ارتأت التحول نحو الري الحديث واستخدام التقانات الحديثة في الزراعة من استنباط اصناف ذات إنتاجية عالية ومتحملة للجفاف والملوحة بما فيها الرز الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه، وتطبيق تجارب خلال السنتين الماضيتين باستخدام الأطباق كونها تقلل مدة الاستزراع لمحصول الشلب خلال الفترة التي تمتد من حزيران وصولاً إلى جني المحصول، منوهاً بأنه باستخدام الأطباق ونقلها إلى شاتلات الشلب والأصناف المبكرة والمتحملة للجفاف والملوحة والتسوية الليزرية قللت فترة عدد الريات لهذا المحصول واستخدام كميات أقل للمحصول بالاعتماد على منظومة الري الثابتة بالإضافة إلى بدء زراعته نهاية تموز أو بداية آب، مما أدى إلى اختزال عدة ريات على الطريقة التقليدية، وهذه الطريقة نفذت ونجحت في محطة بحوث المشخاب التابعة إلى دائرة البحوث الزراعية في الوزارة، وكانت مشاهدات حقلية للمزارعين في محافظتي والديوانية اللتين تعتبران من المحافظات الشلبية.وأوضح وكيل الوزارة أنه يوجد تحول لسقي المحاصيل الصيفية باستخدام الري بالتنقيط واستخدام المحاصيل التي لاتستهلك كميات من المياه ولاحظنا خلال السنوات الماضية وجود استقرار في أسعار المحاصيل والخضر ووفرة المنتج المحلي نتيجة التحول نحو الري الحديث، مؤكداً أن قلة الايرادات والجفاف والتغيرات البيئية أثرت بشكل كبير في تخفيض المساحات المزروعة على طريقة الري التقليدية من 5 ملايين دونم بنسبة تقدر بأكثر من 80 بالمئة.وأعرب عن طموح الوزارة بزيادة كميات منظومات الري الحديثة من المرشات والتنقيط والري ثابت والمحوري والتوسع في المساحات المزروعة في عموم محافظات ، لأن التوجه الأكبر كان في الأراضي الصحراوية اعتماداً على المياه الجوفية، والتوجه نحو المناطق المروية في محافظات الوسط والجنوب التي تعاني من شح المياه وارتفاع الملوحة، ما حدا بالوزارة إلى تبطين الأنهر والأفرع الرئيسية وتغليفها والحفاظ على عدم الهدر بالمياه والتسرب واستخدام الطرق الحديثة التي تحافظ على أكبر مساحة مزروعة بأقل كميات من المياه.