البيئة: العراق ملتزم بإعلان خلوّه من الألغام عام 2028.. وغياب التمويل يهدد المهمة

وقالت الوكيل الإداري للوزارة، اكتفاء ، إن " ملتزم دولياً بإعلان البلاد خالية من الألغام والمخلفات الحربية بحلول نهاية العام 2028"، مبينة أن "هذا الالتزام يواجه تحديات في ظل غياب التخصيصات المالية"، بحسب .وأشارت إلى أن "ملف الألغام والمخلفات الحربية يعتمد بشكل رئيس على الجهد الوطني وبعض المشاريع الاستثمارية التي تنسق مع الشركات المفوضة".وأوضحت الحسناوي، أن " أوقفت دعمها الدولي لبرنامج إزالة الألغام"، مشددة على ضرورة ان "تولي الحكومة المقبلة اهتماماً خاصاً وحقيقياً لملف الألغام عبر التخصصات المالية ودعم لوجستي للجهد الوطني، وأيضا اهتمام المحافظين في دعم وتطهير محافظاتهم".